مجلس الأهلي يترقب قرار موسيماني النهائي بشأن نجم الفريق





طلبت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، من الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، حسم مصير صالح جمعة لاعب الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.





وتلقى صالح جمعة عدة عروض خلال الفترة الماضية من أندية محلية وخارجية، وتسعي مسؤولي القلعة الحمراء من حسم مصيره مع موسيماني، من أجل مناقشة تلك العروض.





وهناك اتجاه داخل النادي الأهلي، يطالب بالاستفادة من صالح جمعة، وبيعه لأحدى الأندية التى يرغب الأهلى فى الحصول على لاعبين منها.





ويسعى موسيماني إلى الدفع بصالح جمعة في باقي مباريات الفريق المتبقية هذا الموسم، من أجل إخطار لجنة التخطيط بقراره النهائي حول استمرار أو رحيل اللاعب.





ويستعد الأهلي للعب المباراة النهائية يوم السادس من نوفمبر المقبل، بعد التأهل من الدور نصف النهائي بعد الفوز على نظيره الوداد البيضاوي المغربي، بخمسة أهداف مقابل هدف مجموع لقائي الذهاب والعودة.



