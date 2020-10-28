في 5 معلومات.. تعرف على جولة إعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

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تشغل جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب الرأي العام في الوقت الحالي وذلك لحسم بعض المقاعد التي لم تحسم خلال الجولة الأولى.



وبدأت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، خلال يومي السبت والأحد الماضيين، بـ 14 محافظة هى، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.



وكان عدد من يحق لهم التصويت في المرحلة الأولى، 33 مليونا و472 ألفا و778 ناخبًا، فى 10 آلاف و140 لجنة فرعية، لاختيار 285 نائبا في النظامين الفردى والقوائم، ويشرف على كل لجنة قاض.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن جولة الإعادة الخاصة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب:



- جولة الإعادة للمرحلة الأولى تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، يومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.



- تستأنف الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى من يوم 2 نوفمبر وحتى 18 نوفمبر 2020، ويبدأ الصمت الانتخابي من الساعة 12 ظهر يوم 18 نوفمبر.



- الهيئة الوطنية للانتخابات حددت حجم الإنفاق للفردى والقائمة فى حالة الإعادة فلمرشحو الفردى يكون حجم الانفاق 200 ألف جنيه، الحد الأقصى للإنفاق للقائمة المخصص لها 42 مقعد يكون 2 مليون و800 ألف جنيه، ويكون سقف الدعاية الانتخابية بنظام القائمة المخصص لها 100 مقعد 6 ملايين و600 ألف جنيه.



- جولة الإعادة تنتظر الفصل في الطعون المقدمة على نتائج الفرز الأولى، ووتفصل المحكمة الإدارية العليا فيها خلال 10 أيام اعتبارا من 4 وحتى 13 نوفمبر.



- أبرز من يخوض جولة الإعادة 10 نواب حاليون و6 سابقون فى المنيا و4 مرشحين أقباط في المنيا هم: أندرو سامى محروس بدائرة المنيا، ومجدى ملك بدائرة سمالوط، وهيثم مسامح نجيب برسوم بدائرة أبوقرقاص، وهيلا سلاسى غنى بدائرة ملوى، ووفى دائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، يخوض النائب الحالى، هيثم الحريرى، جولة الإعادة وهو أحد أعضاء تكتل "25-30".



ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.

