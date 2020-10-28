بعد رفضها الزواج منه.. فنانة شهيرة تتعرض للطعن من حبيبها

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 04:58 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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بعد رفضها الزواج منه.. فنانة شهيرة تتعرض للطعن من حبيبها
قام حبيب الممثلة الهندية مالفي مالهوترا والذي يدعى "يوجيشكومار ماهيبال" بطعن حبيبته ثلاث مرات وذلك في مدينة مومباي بسبب رفضها عرضه للزواج منها.


وأصيب مالفي بطعنة في بطنها واثنين في ذراعيها وتتلقى مالفي العلاج في إحدى المستشفيات.




وقالت مالفي للشرطة أنهما كانا أصدقاء قبل عرضه عليها بالزواج وأعلنت عن رفضها الزواج منه من خلال عدم محادثتها له وطعنها صديقها عقب عودتها إلى دبي بيوم واحد بسبب نشوب نذاع بينهم بسبب رغبتها في عدم التحدث معه.

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