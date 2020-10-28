انتداب المعمل الجنائي لرفع الأدلة من موقع حريق مخزن خردة بالجيزة

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 04:46 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بانتداب المعمل الجنائى لرفع الأدلة الجنائية من موقع حريق داخل أحد مخازن الخردة بجوار محور صفط اللبن فى الجيزة، للوقوف على ملابسات الحريق.

وشب حريق هائل اليوم الأربعاء، داخل أحد مخازن الخردة بجوار محور صفط اللبن بالجيزة.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق هائل داخل أحد مخازن الخردة بجوار محور صفط اللبن؛ وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب3 سيارات إطفاء وجاري المحاولات للسيطرة على الحريق.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتوالت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

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