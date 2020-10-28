حيثيات حكم بطلان لائحة نادي الزمالك

حصل الفجر الرياضي على حيثيات حكم مركز التسوية والتحكيم والذي قضى اليوم الأربعاء ببطلان لائحة نادي الزمالك الأخيرة والأمور التي ترتبت عليها من آثار.









وكان مصدر في اللجنة الأوليمبية قد أكد في تصريحات صحفية أن الإنتخابات الأخيرة والتي تم إجراءها وإنتخاب أحمد مرتضى منصور على إثرها ليصبح عوض في مجلس الإدارة اصبحت ملغية.









وجاءت حيثيات حكم بطلان لائحة الزمالك في الدعوى رقم 15 لسنة 3ق عام 2019 والصادرة من مركز التسوية والتحكيم الرياضي على النحو التالي :-









أولاً: قبول التدخل الهجومي من النادي المحتكم ضده شكلا وفي الموضوع بالرفض وإلزامه بمصروفات التدخل الهجومي وأتعاب المحكمين.









ثانيا: رفض الدفع المبدئي من النادي المتدخل هجوميًا بعدم اختصاص مركز التسوية والتحكيم المصري.





ثالثا: رفض الدفع المبدي من النادي المتدخل هجوميًا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.





رابعًا: إلغاء القرار الصادر من رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 11 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 1/6/2019 فيما تضمنه من الموافقة على اعتماد لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك المعدلة وما يترتب على ذلك من آثار.





خامسا: إلزام اللجنة الأولمبية المحتكم ضدها والنادى المتدخل هجوميا بالمصروفات شاملة الرسوم وأتعاب المحكمين فى الدعوى الأصلية مناصفة.



