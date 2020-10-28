حيثيات حكم بطلان لائحة نادي الزمالك

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 04:42 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
حصل الفجر الرياضي على حيثيات حكم مركز التسوية والتحكيم والذي قضى اليوم الأربعاء ببطلان لائحة نادي الزمالك الأخيرة والأمور التي ترتبت عليها من آثار.


وكان مصدر في اللجنة الأوليمبية قد أكد في تصريحات صحفية أن الإنتخابات الأخيرة والتي تم إجراءها وإنتخاب أحمد مرتضى منصور على إثرها ليصبح عوض في مجلس الإدارة اصبحت ملغية.


وجاءت حيثيات حكم بطلان لائحة الزمالك في الدعوى رقم 15 لسنة 3ق عام 2019 والصادرة من مركز التسوية والتحكيم الرياضي على النحو التالي :-


أولاً: قبول التدخل الهجومي من النادي المحتكم ضده شكلا وفي الموضوع بالرفض وإلزامه بمصروفات التدخل الهجومي وأتعاب المحكمين.


ثانيا: رفض الدفع المبدئي من النادي المتدخل هجوميًا بعدم اختصاص مركز التسوية والتحكيم المصري.

ثالثا: رفض الدفع المبدي من النادي المتدخل هجوميًا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.

رابعًا: إلغاء القرار الصادر من رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 11 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 1/6/2019 فيما تضمنه من الموافقة على اعتماد لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك المعدلة وما يترتب على ذلك من آثار.

خامسا: إلزام اللجنة الأولمبية المحتكم ضدها والنادى المتدخل هجوميا بالمصروفات شاملة الرسوم وأتعاب المحكمين فى الدعوى الأصلية مناصفة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هاني العتال مرتضى منصور لائحة الزمالك الللجنة الأولمبية

أخبار تهمك

وليد سليمان يوجه طلبا مثيرا لـ"موسيماني"

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. أنباء عن تأجيل موقعة الزمالك ضد الرجاء

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 19 ساعة

المقاولون العرب يسعى لضم نجم الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يضحي بنجم الفريق في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من الأرصاد يكشف تفاصيل طقس الأربعاء

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يعثر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الزمالك يسخر من قناة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

ضربة موجعة للرجاء قبل موقعة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يفاجئ بادجي قبل لقاء طلائع الجيش

منذ ساعتين و 55 دقيقة

التفاصيل الكاملة بشأن مشروع إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل .. بشري سارة لحجزي وحدات سكنية بمشروع"سكن مصر"

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن مد مهلة التصالح

منذ 34 دقيقة

صدمة كبرى للزمالك قبل موقعة الرجاء

منذ حوالي 3 ساعات

ثلاثي ناري يهدد عودة أكرم توفيق للأهلي

منذ 41 دقيقة

موضوعات متعلقة

مركز التسوية والتحكيم يصدر بيانا بشأن اتحاد السلة

مركز التسوية والتحكيم يحكم بإعتماد نتيجة سندبسط أمام عمال طنطا 21 صفر

وقف عمومية التنس العادية لحين نظر دعوى الموضوع

عاجل.. بطلان عمومية الزمالك

عاجل.. تأجيل دعوى الأهلي ضد اتحاد الكرة لجلسة 2 يوليو

أول رد فعل من الأهلي على تأجيل مركز التحكيم لشكواه ضد الجبلاية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:19 ص

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن مد مهلة التصالح

04:20 م

التفاصيل الكاملة بشأن مشروع إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

02:47 م

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

09:31 م

ثلاثي ناري يهدد عودة أكرم توفيق للأهلي

04:14 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه