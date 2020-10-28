تراجع كبير في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 04:57 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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تراجعت أسعار الذهب بشكل كبير خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع قوة العملة الأمريكية وسط تضاؤل احتمالات إقرار حزمة التحفيز قبل الانتخابات الرئاسية.


وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن صفقة التحفيز من المحتمل أن تكون متاحة بعد انتخابات الرئاسة، ملقياً باللوم على نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب في تأخرها التحفيز حتى الآن.

ولم تستفد أسعار المعدن الأصفر من خسائر الأسهم العالمية خلال التعاملات حيث تأثرت سلباً من قوة الدولار في ترقب لتطورات أزمة كورونا وعدم اليقين المحيط بالانتخابات الأمريكية.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع عجز الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة بنحو 4.5 بالمائة خلال الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 2:10 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.9 بالمائة أو ما يعادل 35.80 دولار إلى 1876.10 دولار للأوقية.

كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.6 بالمائة أو ما يعادل 30.90 دولار إلى 1877.08 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.6 بالمائة إلى 93.50.

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