نشرة حوادث الفجر: تأجيل جلسة واقعة "فتاة المعادي" لـ21 نوفمبر المقبل
الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 04:42 م
إيريني صفوت
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار
دعوى مستعجلة تطالب بمقاطعة المنتجات الفرنسية
أقام نبيه البهى المحامى بالنقض والإدارية العليا، دعوي مستعجلة إمام محكمة القضاء الإدارى، تطالب بمنع المنتجات الفرنسية من التداول في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية ومقاطعة الإنتاج الفرنسي، وإلزام وزير الخارجية بإصدار قرار بقطع العلاقات الخارجية مع دولة فرنسا.
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بالمستندات.. أدلة جديدة تبرئ شقيقين محكوم عليهما بالإعدام بأسيوط
تلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، التماسًا للعفو عن شقيقيه المحكوم عليهما بالإعدام في القضية رقم ١١٣٢٢ لسنة ٢٠١٢ جنايات ديروط والمقيدة برقم ١٥٧٠ لسنة ٢٠١٢ كلي شمال أسيوط، بعد ظهور أدلة جديدة تبرأ ساحة الشقيقين وتنازل ولي الدم عن القصاص في حقهما، مشيرا إلى أن ظهور تلك الأدلة جاء بعد استنفاذ كل طرق الطعن المقررة.
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بأسلوب كسر الزجاج.. اعترافات عصابة سرقة السيارات بأكتوبر
قرر قاضي المعارضات،بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس تشكيل عصابي، ١٥يوم على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة السيارات باسلوب كسر الزجاج وباشرت النيابة العامة، بأكتوبر، التحقيق مع تشكيل عصابي، لسرقتهما السيارات، بأسلوب كسر الزجاج.
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عاجل.. تأجيل جلسة فتاة المعادي إلى 21 نوفمبر المقبل
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستار وجيه حمزة شقوير تاجيل أولي جلسات محاكمة ثلاثة متهمين في القضية المعروفة اعلاميا بفتاة المعادي ل 21 لشهر نوفمبر لحين حضور المتهمين وتعقد العضوية برئاسة المستشار مجدي عبد المجيد والمستشار عبد الوهاب كمال الدين عشماوي
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والد فتاة المعادي يرفض الحديث للصحفيين: الموقف صعب
رفض والد مريم محمد فتاة المعادى التحدث لوسائل الإعلام خلال حضور جلسة محاكمة المتهمين بقتلها وقال إن الموقف الذى يمر به صعب، عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجية حمزة شقوير وعضوية المستشارين مجدى عبد المجيد وأشرف عبد الوهاب وأمين عبد الرازق وأمانته سر سعيد عبد الستار ومحمود عبد الرشيد.
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الداخلية تُشارك فى احتفالات "اليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء"
إستقبل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع الرعاية الإجتماعية وعدد من ذوى الإعاقة البصرية من طلبة مدارس المكفوفين (100 طفل) للإحتفال بتلك المناسبة، وذلك بمقر إتحاد الشرطة الرياضى بالدراسة، وإهدائهم (عصا بيضاء وشنط المدارس وحلوى المولد النبوى الشريف ) وقد لاقى ذلك إستحسان الحضور الذن تقدموا بالشكر لوزارة الداخلية لحرصها على مشاركتهم الإحتفال.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
دعوى مستعجلة تطالب بمقاطعة المنتجات الفرنسية
أقام نبيه البهى المحامى بالنقض والإدارية العليا، دعوي مستعجلة إمام محكمة القضاء الإدارى، تطالب بمنع المنتجات الفرنسية من التداول في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية ومقاطعة الإنتاج الفرنسي، وإلزام وزير الخارجية بإصدار قرار بقطع العلاقات الخارجية مع دولة فرنسا.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
بالمستندات.. أدلة جديدة تبرئ شقيقين محكوم عليهما بالإعدام بأسيوط
تلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، التماسًا للعفو عن شقيقيه المحكوم عليهما بالإعدام في القضية رقم ١١٣٢٢ لسنة ٢٠١٢ جنايات ديروط والمقيدة برقم ١٥٧٠ لسنة ٢٠١٢ كلي شمال أسيوط، بعد ظهور أدلة جديدة تبرأ ساحة الشقيقين وتنازل ولي الدم عن القصاص في حقهما، مشيرا إلى أن ظهور تلك الأدلة جاء بعد استنفاذ كل طرق الطعن المقررة.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
بأسلوب كسر الزجاج.. اعترافات عصابة سرقة السيارات بأكتوبر
قرر قاضي المعارضات،بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس تشكيل عصابي، ١٥يوم على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة السيارات باسلوب كسر الزجاج وباشرت النيابة العامة، بأكتوبر، التحقيق مع تشكيل عصابي، لسرقتهما السيارات، بأسلوب كسر الزجاج.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
عاجل.. تأجيل جلسة فتاة المعادي إلى 21 نوفمبر المقبل
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستار وجيه حمزة شقوير تاجيل أولي جلسات محاكمة ثلاثة متهمين في القضية المعروفة اعلاميا بفتاة المعادي ل 21 لشهر نوفمبر لحين حضور المتهمين وتعقد العضوية برئاسة المستشار مجدي عبد المجيد والمستشار عبد الوهاب كمال الدين عشماوي
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
والد فتاة المعادي يرفض الحديث للصحفيين: الموقف صعب
رفض والد مريم محمد فتاة المعادى التحدث لوسائل الإعلام خلال حضور جلسة محاكمة المتهمين بقتلها وقال إن الموقف الذى يمر به صعب، عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجية حمزة شقوير وعضوية المستشارين مجدى عبد المجيد وأشرف عبد الوهاب وأمين عبد الرازق وأمانته سر سعيد عبد الستار ومحمود عبد الرشيد.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
الداخلية تُشارك فى احتفالات "اليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء"
إستقبل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع الرعاية الإجتماعية وعدد من ذوى الإعاقة البصرية من طلبة مدارس المكفوفين (100 طفل) للإحتفال بتلك المناسبة، وذلك بمقر إتحاد الشرطة الرياضى بالدراسة، وإهدائهم (عصا بيضاء وشنط المدارس وحلوى المولد النبوى الشريف ) وقد لاقى ذلك إستحسان الحضور الذن تقدموا بالشكر لوزارة الداخلية لحرصها على مشاركتهم الإحتفال.
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