هاني العتال: قراري الأول سيكون عزل مرتضى منصور

علق هاني العتال نائب رئيس مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضي الذي يتبع اللجنة الأوليمبية المصرية والخاص ببطلان لائحة الفريق الجديدة والآثار التي ترتب عليها هذا القرار.









وبموجب بطلان لائحة الزمالك الجديدة عاد هاني العتال لمنصبه بعد أن كان مرتضى منصور قد أطاح به من منصبه وجاء بنجله أحمد مرتضى منصور ليحل بدلاً منه.









وفي بيان نشره العتال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: " الحكم الصادر من جانب مركز التسوية والتحكيم الرياضي، انتصار لقوة وإرادة القانون" وطالب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بسرعة تنفيذ القرار لإبطال العمل باللائحة الجديدة التي وصفها العتال بإنهاء مشبوهه.









وأكد العتال أن أولى قرارته بعد العودة لمنصبه من جديد أنه سيعمل على تنفيذ قرار اللجنة الاوليمبية بعزل مرتضى منصور من منصبه في الوقت الذي يعلم فيه الجميع بإن إنتصار القلعة البيضاء سوف تستمر حتى بعد رحيل المعزول وأبنائه ولن يتأثر فريق الكرة الأبيض والدليل على ذلك أن أفضل إنجازات الفريق كانت تتحقق في فترة إيقاف أو تجميد مرتضى".



