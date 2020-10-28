رسميًا.. مد فترة القيد الأولى إلى 11 نوفمبر

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 04:34 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد فترة القيد الأولى إلى 11 نوفمبر المقبل بدلا من 4 نوفمبر، وذلك بناء على رغبة جميع الأندية الحاضرة لاجتماع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد ومندوبي أندية الدوري الممتاز الذي عقد اليوم.

واجتمع اليوم مسؤولو اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني مع الأندية لاستعراض شكل الدوري الجديد.

ويذكر أن الدوري المصري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم سينتهي يوم السبت القادم بمواجهة بين الأهلي وطلائع الجيش.

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