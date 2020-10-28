اتحاد الكرة يستعرض مع الأندية شكل الدوري الجديد ويستمع إلى مشاكلها

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 04:34 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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عقدت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا اليوم مع مدربي فرق أندية الدوري الممتاز في حضور السيد عمرو الجنايني رئيس الاتحاد والكابتن محمد فضل والدكتور أحمد عبد الله عضوي اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد ، والكابتن وليد العطار، وذلك للنقاش حول مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد 20-2021.

وأكد السيد عمرو الجنايني للحضور حرص الاتحاد المصري على مصالح الأندية المصرية والتشاور معها فيما تستهدفه من المشاركة في الدوري الممتاز، وأشار رئيس الاتحاد المصري أن اللجنة الخماسية لم تتوان منذ تسلمها المهمة في ترسيخ هذه القاعدة.

كما أثنى الجنايني على عمل إدارة المسابقات بقيادة المهندس حسام الزناتي، فيما حرص رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد على الاستماع لمندوبي الأندية في المشاكل التي تواجهها وعدم قصر الاجتماع على الدوري الممتاز فقط.

وصرح الكابتن محمد فضل أن الاجتماع يؤصل لقاعدة أن إدارة مسابقة الدوري الممتاز حق للأندية المشاركة فيها، ومن ثم لن يطبق أي نظام إلا بموافقة الأندية ويراعي مصالحها، ويأتي في إطار الاستعداد لإنشاء رابطة الأندية المقرر إدارتها للمسابقة.

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