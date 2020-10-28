برلمانية: السيسي دائما يدعو الي السلام فى جميع خطاباته

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هنأت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وجميع الشعب المصري والأمة الإسلامية، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.



وأضافت "درويش" في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنه فى ذكرى مولد الحبيب المصطفى يخرج علينا البعض للإساءة إلى الرسول الكريم الذي دعى الى المودة والرحمة ونبذ العنف والتعصب ومكارم الأخلاق فيجب علي الجميع احترام الرسول الكريم واحترام كافة الأديان السماوية، لافتة إلى إن الرئيس السيسي دائما وفى كل خطاب أو مناسبة يدعوا العالم إلى السلم والسلام والتعايش بين المواطنين كأخوة، واحترام وتقدير كافة رموز الديانات السماوية.



وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة، أن الرئيس السيسي أكد "أنه ليس من حق أحد أن يجرح الملايين، يجب ألا تجرح شعورنا ولا تؤذى قيمنا وإذا كان من حق الناس أن تعبر عن رأيها وعما يجول فى خواطرها فان هذا الأمر يقف عندما يصل الامر أنك تجرح مشاعر أكثر من مليار ونصف مسلم".



وتابعت "درويش" على الجميع أن يقتدى بالرسول الكريم فى كل أمور حياته وأن يحتفل بمولد سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم، وعلينا جميعًا أن نستلهم من هذه الذكرى العطرة الإرادة القوية المتجسدة في وحدة وتماسك الصف والاصطفاف خلف الرئيس السيسي ومؤسسات الدولة الوطنية في مواجهة أعداء الوطن ومختلف التحديات.

