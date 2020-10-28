السيطرة على حريق شب في مخزن خردة بصفط اللبن

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 04:32 م
أرشيفية
أرشيفية
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نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق شب داخل مخزن قطع غيار سيارات وخردة بمنطقة صفط اللبن دائرة قسم كرداسة، بعد محاصرة رجال الحماية المدنية الحريق من كافة الاتجاهات بدون اى اصابات.

تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق داخل مخزن خردة وقطع غيار بمنطقة صفط اللبن.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 5 سيارات اطفاء، وتم فرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات.

وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل وقوع أي إصابات وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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