راموس يعادل رقما قياسيا لكاسياس مع ريال مدريد

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد الإسباني تمكن من معادلة رقم الأسطورة إيكر كاسياس مع الملكي وذلك عقب مشاركته في مباراة الميرينجي اما بروسيا مونشنجلادباخ.

وقال ريال مدريد عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت:"  أصبح سيرجيو راموس أكثر لاعب شارك في مواسم متتالية بدوري الأبطال مع ريال مدريد برصيد 16 موسمًا ليعادل بذلك رقم إيكر كاسياس".

وأضاف:"يأتي الأسطورة فرانشيسكو باكو خينتو في المركز الثاني بعد راموس وكاسياس من حيث عدد المشاركات، حيث خاض 15 موسمًا بقميص الملكي في البطولة الأوروبية".

وتابع:"الظهور الأول لراموس كان في سبتمبر 2005 أمام ليون الفرنسي ومنذ ذلك الوقت فاز القائد الإسباني بـ4 بطولات دوري أبطال مع الفريق ولعب 125 مباراة سجّل خلالهم 13 هدفاً".

واختتم النادي الملكي بيانه:"سجل راموس هدفين كانا حاسمَين في البطولتين العاشرة والحادية عشر على الترتيب، ومن ناحية الانتصارات حقّق راموس 76 انتصار ويأتي في المركز الثاني خلف كاسياس الذي حقّق 90 انتصاراً رفقة ريال مدريد".

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