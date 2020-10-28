تعرف على فرص لحاق علي معلول بمواجهة طلائع الجيش بالدوري

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
أنس عبد الغني
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تضاءلت فرص لحاق التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول بالنادي الأهلي، بمواجهة طلائع الجيش، المقررة السبت المقبل، في الجولة 34 والأخيرة من بطولة الدوري الممتاز، والتي تقام على ستاد "الأهلي We السلام".

وكان علي معلول، قد اشتكى من آلام في العضلة الخلفية قبل مواجهة الوداد المغربي، التي أقيمت مساء الجمعة الماضي، وفضل الجهاز الفني عدم المجازفة به ومنحه الوقت الكافي للتعافي من الإصابة.

ووفقًا لمصادر بالأهلي، فإن معلول، لن يلحق بمواجهة المارد الأحمر أمام طلائع الجيش، حيث سيلتزم بالتدريبات التأهيلية لفترة من 3 إلى 4 أيام، وبذلك لن يلحق بمواجهة الفريق العسكري.

وأدى "معلول" جلسة في "الجيم" خلال مران الأهلي أمس، ثم استكمل برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب، حيث ينفذ الظهير التونسي برنامجا علاجيا وتأهيليا لتجهيزه للمشاركة في المران الجماعي.

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علي معلول الدوري الجيش الأهلي

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