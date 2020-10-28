الأحد.. إعلان نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 04:21 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أنه تم تحديد موعد إعلان نتيجة انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب يوم الأحد القادم الموافق الأول من نوفمبر 2020 بمسرح التليفزيون بمبنى ماسبيرو

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد بدأت فى الفصل فى التظلمات التى تقدم بها عدد من المرشحين الذين خاضوا الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، تمهيدا لأخطار كل متظلم بقرار الهيئة، ثم اعلان النتيجة يوم الأحد المقبل.
 
وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات، من استلام جميع نتائج الحصر العددى لأصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فى انتخابات الداخل من 14 محافظة، والتى بدأت فى مراجعتها بشكل نهائى.
 
وتلقت اللجان العامة البالغ عددها 70 لجنة عامة لنظام الفردى ولجنتان للقوائم، على مدار أمس واليوم، تظلمات المرشحين على عمليتى الاقتراع والفرز والتى تضمن بعضها المطالبة بإعادة بعض فرز عددا من اللجان.
 
وعرضت اللجان العامة تلك التظلمات على مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، للبت فيه بعض فحصها ثم اخطار كل متظلم بقرار الهيئة فى موعد أقصاه 24 ساعة من صدوره.
 
وأجريت المرحلة الأولى من الانتخابات فى 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح ومخصص لها 284 مقعدا منها 141 مقعدا فى 70 دائرة بالنظام الفردى و142 بدائرتين بنظام القوائم، ويتنافس فيها 2163 مرشحا بينهم 1862 مرشحا فرديا و284 بالقائمة بينهم 1402 مرشحا مستقلا و743 مرشحا حزبيا بينهم 348 امرأة.
 
وتقلص عدد المرشحين بالنظام الفردى نتيجة تأجيل انتخابات الدائرة السادسة بالنظام الفردى ومقرها ديرمواس بالمنيا بسبب حكم قضائى بإدراج مرشح مستبعد والتى كان يتنافس فيها 18 مرشحا بينهم 14 مرشحا مستقلا و4 مرشحين حزبيين.

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