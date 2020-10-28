الاتربي: الإساءة للرموز الدينية مرفوضة ويجب تجريمها دوليا

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هنأ أيمن عبدالعليم الاتربي، مرشح حزب مستقبل وطن بانتخابات مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وجموع الشعب المصري بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العظيمة على المسلمين بالخير واليمن والبركات.



وأشار "الاتربي" في بيان له اليوم، إلى ضرورة الاقتضاء برسولنا صلى الله عليه وسلم في اخلاقة واخلاصة، وأن يستنوا بسننه وهديه في معاملاته وجميل صفاته والاجتهاد في العمل والعطاء، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والتعمير من أجل مصرنا الحبيبة التي تستحق الأفضل دائمًا، مناشدا جموع الشعب المصرى بالاصطفاف خلف الرئيس السيسي ومؤسسات الدولة الوطنية في مواجهة أعداء الوطن ومختلف التحديات لتخطي جميع الصعوبات.



وأكد أيمن الاتربي أن الإساءة للرموز الدينية جميعها مرفوضة، لذلك نحن في حاجة إلى اصدار تشريع دولى يجرم الإساءة للأديان، ويضع عقوبات رادعة ضد إهانة الرموز الدينية واحترامها جميعها.

