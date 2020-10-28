ننشر طريقة الإستعلام عن المستفيدين من تكافل وكرامة 2020 من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 04:15 م
تكافل وكرامة 2020
تكافل وكرامة 2020
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ننشر طريقة الإستعلام عن المستفيدين من تكافل وكرامة 2020 من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي

الإستعلام عن المستفيدين من تكافل وكرامة في وقت سابق أعلنت الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي أن برنامج تكافل وكرامة الذي أمر بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساعدة محدودي الدخل شهد زيادة في الفترة الأخيرة بنسبة 320٪ من إجمالي 3.4 مليون جنية مصري إلى 19 مليار جنية مصري، حتى يصل الدعم لـ 2.4 مليون طالب وطالبة لإستكمال دراستهم، كما يصل لـ  16 مليون مواطن  مقيد بالتأمينات الاجتماعية.

خطوات الاستعلام عن المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة
- يقوم المواطن بالدخول على رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي (اضغط هنا).
- كتابة الرقم القومي الخاص بالشخص المستفيد بشكل صحيح.
- ملئ جميع البيانات المطلوبة، بالإضافة لرقم التكافل الخاص به.
- ثم بعد ذلك يجب الضغط على كلمة الاستعلام.
- سوف يظهر لك إذا تم اختيارك لصرف المعاش أم لا.

الجدير بالذكر أن في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في ازمات اقتصادية لبعض المواطنين ، فتزداد عملية التسائلات عن المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، ويتم ذلك من خلال موقع وزارة التضامن بالرقم القومي.

ننشر طريقة الإستعلام عن المستفيدين من تكافل وكرامة 2020 من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي

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وزارة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة 2020 برنامج تكافل وكرامة 2020

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