مياه الدقهلية: محطة معالجة صرف صحي جزيرة القباب تحصل على تجديد اعتماد شهادة T.S.M. للمرة الثانية

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حصلت محطة معالجة صرف صحي جزيرة القباب (تهوية ممتدة ٢٠٠٠ م٣يوم) بقيادة الأستاذ حسن كامل هدية، مدير المحطة؛ على تجديد اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M. للمرة الثانية بدون ملاحظات، ويأتي هذا الإنجاز تنفيذًا لخطة عمل الشركة للعام 2019-2020 بقطاع التشغيل والصيانة برئاسة المهندس محمود رزق، المشرف العام على القطاع، وبتنسيق من المهندس محمود الديب، المنسق العام لـ.T.S.M بالشركة، مما يعكس حرص الشركة على تطوير محطاتها باستمرار، وتقديم خدماتها بأفضل جودة ممكنة، بالإضافة لمتابعة وتوجيهات المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المستمرة لتقييم أداء عمل الشركات التابعة للشركة القابضة من أجل الوصول بالخدمة المقدمة للمواطنين للمستوى المأمول.



ويذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية لديها الآن 29 محطة حاصلة على شهادة الاعتماد الدولية TSM؛ نصيب محطات الصرف الصحي المعتمدة منها 20 محطة معالجة صرف صحي، بالإضافة إلى 9 محطات مياه شرب.



جاء ذلك في إنجاز جديد يضاف لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية برئاسة المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب