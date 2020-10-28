مياه الدقهلية: محطة معالجة صرف صحي جزيرة القباب تحصل على تجديد اعتماد شهادة T.S.M. للمرة الثانية

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 04:18 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
حصلت محطة معالجة صرف صحي جزيرة القباب (تهوية ممتدة ٢٠٠٠ م٣يوم) بقيادة الأستاذ حسن كامل هدية، مدير المحطة؛ على تجديد اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M. للمرة الثانية بدون ملاحظات، ويأتي هذا الإنجاز تنفيذًا لخطة عمل الشركة للعام 2019-2020 بقطاع التشغيل والصيانة برئاسة المهندس محمود رزق، المشرف العام على القطاع، وبتنسيق من المهندس محمود الديب، المنسق العام لـ.T.S.M بالشركة، مما يعكس حرص الشركة على تطوير محطاتها باستمرار، وتقديم خدماتها بأفضل جودة ممكنة، بالإضافة لمتابعة وتوجيهات المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المستمرة لتقييم أداء عمل الشركات التابعة للشركة القابضة من أجل الوصول بالخدمة المقدمة للمواطنين للمستوى المأمول.

ويذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية لديها الآن 29 محطة حاصلة على شهادة الاعتماد الدولية TSM؛ نصيب محطات الصرف الصحي المعتمدة منها 20 محطة معالجة صرف صحي، بالإضافة إلى 9 محطات مياه شرب.

جاء ذلك في إنجاز جديد يضاف لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية برئاسة المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
مياه الدقهلية: محطة معالجة صرف صحي جزيرة القباب تحصل على تجديد اعتماد شهادة T.S.M. للمرة الثانية
مياه الدقهلية: محطة معالجة صرف صحي جزيرة القباب تحصل على تجديد اعتماد شهادة T.S.M. للمرة الثانية
مياه الدقهلية: محطة معالجة صرف صحي جزيرة القباب تحصل على تجديد اعتماد شهادة T.S.M. للمرة الثانية
مياه الدقهلية: محطة معالجة صرف صحي جزيرة القباب تحصل على تجديد اعتماد شهادة T.S.M. للمرة الثانية
مياه الدقهلية: محطة معالجة صرف صحي جزيرة القباب تحصل على تجديد اعتماد شهادة T.S.M. للمرة الثانية
مياه الدقهلية: محطة معالجة صرف صحي جزيرة القباب تحصل على تجديد اعتماد شهادة T.S.M. للمرة الثانية
مياه الدقهلية: محطة معالجة صرف صحي جزيرة القباب تحصل على تجديد اعتماد شهادة T.S.M. للمرة الثانية
مياه الدقهلية: محطة معالجة صرف صحي جزيرة القباب تحصل على تجديد اعتماد شهادة T.S.M. للمرة الثانية
مياه الدقهلية: محطة معالجة صرف صحي جزيرة القباب تحصل على تجديد اعتماد شهادة T.S.M. للمرة الثانية
مياه الدقهلية: محطة معالجة صرف صحي جزيرة القباب تحصل على تجديد اعتماد شهادة T.S.M. للمرة الثانية

أخبار تهمك

المقاولون العرب يسعى لضم نجم الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

موسيماني يعثر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يفاجئ بادجي قبل لقاء طلائع الجيش

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة موجعة للرجاء قبل موقعة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. أنباء عن تأجيل موقعة الزمالك ضد الرجاء

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 19 ساعة

التفاصيل الكاملة بشأن مشروع إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد يكشف تفاصيل طقس الأربعاء

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يضحي بنجم الفريق في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. بشري سارة لحجزي وحدات سكنية بمشروع"سكن مصر"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

منذ حوالي 6 ساعات

ثلاثي ناري يهدد عودة أكرم توفيق للأهلي

منذ 41 دقيقة

وليد سليمان يوجه طلبا مثيرا لـ"موسيماني"

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الزمالك يسخر من قناة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

صدمة كبرى للزمالك قبل موقعة الرجاء

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن مد مهلة التصالح

منذ 35 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:19 ص

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن مد مهلة التصالح

04:20 م

التفاصيل الكاملة بشأن مشروع إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

02:47 م

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

09:31 م

ثلاثي ناري يهدد عودة أكرم توفيق للأهلي

04:14 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه