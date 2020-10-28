المقاولون العرب يسعى لضم نجم الأهلي

دخل مسؤولو نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح، في مفاوضات جادة مع النادي الأهلي، للحصول على خدمات نجم الفريق بالموسم الجديد.









ويسعى عماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل، في الحصول على خدمات أحمد ياسر ريان مهاجم المارد الأحمر على سبيل الإعارة، بداية من الموسم المقبل وعقب نهاية إعارته إلى صفوف الجونة، بالموسم الحالي.









ويلعب ريان بالوقت الحالي، ضمن صفوف الجونة على سبيل الإعارة، وسط أنباء تؤكد اقتراب عودته مرة أخرى إلى صفوف التتش.









ويرغب المقاولون العرب، في استغلال العلاقة الطيبة بين الناديين لحسم الصفقة لصالحه، خاصةً أن النادي حصل على وعد بأولوية إعارة نجوم الأهلي، بعد تعاقد الأخير مع طاهر محمد طاهر بداية مو الموسم الجديد.









وكان المقاولون العرب، حقق انجازًا فريدًا بالعودة للمشاركات الإفريقية مرة أخرى بعد غياب استمر طويلًا، حيث سيشارك في بطولة الكونفدرالية بعد احتلاله المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري.