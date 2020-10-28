مفاجأة.. أنباء عن تأجيل موقعة الزمالك ضد الرجاء

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء من العاصمة المغربية أن السلطات المصرية تقدمت بطلب للإتحاد الافريقي لكرة القدم " كاف " من أجل تأجيل مباراة الزمالك ضد الرجاء المقرر لها يوم الأول من شهر نوفمبر القادم.









وقال موقع " Leo 360 sport " المغربي أن السلطات المصرية طلبت بشكل رسمي تأجيل مباراة الزمالك ضد الرجاء لحساب مباريات إياب الدور نصف النهائي بالإضافة إلى تأجيل موعد المباراة النهائية المقرر لها يوم السادس من نوفمبر لتصبح بعد التاسع عشر من نوفمبر.









وأضاف الموقع المغربي إلى أن مصدر مسؤول في الكاف أكد أن السبب وراء طلب السلطات المصرية تأجيل لقاء نصف النهائي والنهائي بسبب إنشغال السلطات الأمنية بتأمين الجولة الثانية من إنتخابات مجلس النواب المقرر لها يومي السابع والثامن من شهر نوفمبر.



