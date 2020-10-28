الأولمبية ترفض تفويض الزمالك في الجمعية العمومية للهوكي بسبب مرتضى منصور

رفض مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية إستلام تفويض نادي الزمالك لحضور الجمعية العمومية لاتحاد الهوكي المقرر لها يوم 14 نوفمبر بسبب توقيع التفويض من مرتضى منصور نظرا لصدور قرار بوقفه لمدة أربعة سنوات وعزله من رئاسة النادي.









كان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قد أصدر قرار بوقف مرتضى منصور عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة أربعة سنوات وعزله من منصبه في رئاسة القلعة البيضاء.









مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية كان قد قرر رفض إستلام أي توقيعات لمرتضى منصور منذ صدور القرار.