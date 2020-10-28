



الاستعلام عن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة موقع وزارة القوى العاملة





الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة والمعروفة بمنحة 500 جنيه التي أعلن رئيس الجمهورية في أحدى المؤتمرات عن عودة صرف منحة العمالة الغير منتظمة حتى نهاية 2020 وحتى تتحسن ظروف المعيشة لدى المواطنين ويقومون بتدبير أمورهم في البحث عن عمل يناسبهم ويحصلون منه على المال الذي يكفي احتياجات الأسرة وتلك القرار تفاجئ من الكثير وجعلهم يشعرون بمدى أهتمام الدولة بالمواطن البسيط في تلك الأزمة التي تمر بها جمهورية مصر العربية من جائحة كورونا ومعظم دول العالم ولذلك نلاحظ إرتفاع كبير في مؤشرات البحث على جوجل للتعرف على الموعد الرسمي للحصول في المنحة الدفعة الرابعة لشهر أكتوبر وخاصتاً بأن الشهر الجاري أصبح يتبقى على انتهائه أيام معدودة، نستعرض لكم المزيد من التفاصيل عن الموعد المتوقع لصرف منحة 500 للعمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة ترقبو معنا.





موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة

حتى اليوم لم يتم تأكيد الموعد النهائي لعمليات الصرف من الدفعة الرابعة من منحة 500 للعمالة الغير منتظمة وهذا لعدم إنتهاء عملية مراجعة البيانات التي قام بتسجيلها المواطنين في الفترة الماضي ولكن أكدت وزارة القوى العاملة أن فور الانتهاء من مراجعة أسماء المتقدمين يتم البدء في إرسال الرسائل للمواطن لكي يتوجهون لعمليات صرف مستحقاتهم من المنحة وما عليكم سوى الانتظار.





يرجى العلم أن هناك فئات يتم استبعادها حالة تقدمها على المنحة وهي معاشات تكافل وكرامة المؤمن عليهم والذين يحصلون على معاش شهري المصريين خارج البلد والذي لديهم سجلات تجارية.





رابط وزارة القوى العاملة للاستعلام

يحتاج المواطن أن يتبع الخطوات التالي من أجل معرفة تفاصيل أدق عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة لشهر أكتوبر 2020 والمطلوب كالتالي:-





- الضغط على رابط وزارة القوى العاملة ( اضغط هنا ).

- اختيار منحة العمال الغير منتظمة

- إدخال الرقم القومي.

- رقم الهاتف المحمول.

- الضغط على استعلام.



