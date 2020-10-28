نسرين طافش تكشف عن موعد زواجها

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أعلنت الفنانة السورية نسرين طافش، أنها ستتزوج فى عام 2021 وذلك من خلال برنامج "et بالعربي"، حيث اكتفت بالرد على سؤالهما "إن شاء الله مش هقول اكتر من كدة".



كما أشارت الفنانة نسرين طافش، إنها شاركت جمهورها بالأشياء التى قامت بفعلها أثناء فترة الحجر المنزلى، حتى أصبح هناك تفاعل كبير عبر حاسبها بموقع التواصل الاجتماعى " تيك توك " بعد أن قامت بعمل أكثر من فيديو ونال إعجاب عدد كبير من جمهورها.



ويذكر أن أحدث أعمال نسرين طافش فيلم" نادى الرجال السرى"، حيث شاركت في بطولة هذا الفيلم، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومى فؤاد، اخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار.



وشاركت في رمضان 2019 بمسلسل "مقامات العشق" مع يوسف الخال ومصطفى الخاني ولجين إسماعيل من تأليف محمد البطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.

