موعد مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 03:20 م
كأس دوري أبطال إفريقيا
كأس دوري أبطال إفريقيا
حسام مجدي
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حسم النادي الأهلي منذ عدة أيام بشكل رسمي صعوده إلى الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب نظيره نادي الوداد البيضاوي المغربي.


وينتظر الأهلي الفائز من مباراة الزمالك والرجاء المغربي يوم 1 نوفمبر المقبل ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطا إفريقيا.


يذكر أن نادي الزمالك كان قد تمكن من الفوز في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على الرجاء بهدف مقابل لا شئ.


وستلعب مباراة الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والطرف الثاني من الزمالك أو الرجاء يوم الجمعة المقبلة 6 نوفمبر.


وستقام مباراة الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

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