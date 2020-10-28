موضة الرقص زادت.. أبرز تصريحات فيفي عبده في برنامج "قعدة رجالة"

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 03:18 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements
حلت النجمة فيفي عبدة، ضيفة على برنامج "قعدة رجالة" في انطلاقته الجديدة بالموسم الثالت والذي يقدمة خالد سليم، نيكولا معوض، قيس الشيخ، وعبرت عن استيائها من زيادة موضة الرقص في الآونة الأخيرة في على الرغم من عدم وجود راقصات محترفات، ولكن كلهن يفعلن ذلك بدافع "ما فيفي عبده نجحت".

كما تابعت النجمة خلال البرنامج نقدها على المطربات اللاتي يلجأن للرقص حتى ينجحن على الرغم من أصواتهن غير الجيدة، فدعت فيفي عبده إلى التخصص، "لو هي مطربة تغني ولكن لا ترقص، أما إذا أرادت الرقص تتقن مهنتها"، وأكدت "أنا أرقص لأنها شغلتي".

برنامج "قعدة رجالة" هو أول الإنتاجات الأصلية لـ OSN، وقد حصد جزءاه الأول والثاني مشاهدات تجاوزت الـ 60 مليون مشاهدة.

وأطلق الموسم الثالث منه مع 3 مضيفين جدد، هم قيس الشيخ نجيب، ونيقولا معوض، وخالد سليم، ومن إخراج هيثم عزو وإنتاج سالي والي Sproductions، حيث سيستضيفون في كل حلقة واحدة من ألمع نجمات الصف الأول بأسلوب درامي وأحيانًا مشاغب، يستعرضون من خلاله وجهات نظر ذكورية حول قضايا مختلفة للحصول على ردود فعل عفوية وجريئة في معظم الأحيان من الضيفات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قعدة رجالة فيفي عبدة الفنانة فيفي عبده

أخبار تهمك

ضربة موجعة للرجاء قبل موقعة الزمالك

منذ 39 دقيقة

عاجل .. بشري سارة لحجزي وحدات سكنية بمشروع"سكن مصر"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يفاجئ بادجي قبل لقاء طلائع الجيش

منذ أقل من ساعتين

صدمة كبرى للزمالك قبل موقعة الرجاء

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

حسين عبد اللطيف يعلن جهازه المعاون بالالومنيوم

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير: مركز التسوية والتحكيم يقضي ببطلان لائحة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الزمالك يسخر من قناة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يضحي بنجم الفريق في الميركاتو الصيفي

منذ 42 دقيقة

سموحة يقترب من التعاقد مع هدف الزمالك

منذ ساعتين و 42 دقيقة

وليد سليمان يوجه طلبا مثيرا لـ"موسيماني"

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد يكشف تفاصيل طقس الأربعاء

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يعثر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام طلائع الجيش

منذ ساعتين و 24 دقيقة

موضوعات متعلقة

خاص| سيرين عبد النور تنتهي من تصوير حلقتها في برنامج "قعدة رجالة"

نادين نجيم تروج لحلقتها في برنامج "قعدة رجالة".. وتعلق:"ضحكنا واتخانقنا كتير واحنا بنصور"

تعرف على موعد حلقة نيللي كريم في "قعدة رجالة"

شمس الكويتية..النجمة الأجرأ في قعدة رجالة

شمس الكويتية توضح الفرق بين الغزل والتحرش في قعدة رجالة

سيرين عبدالنور ضيفة برنامج "قعدة رجالة" السبت المقبل

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:19 ص

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

09:31 م

الأهلي يضحي بنجم الفريق في الميركاتو الصيفي

03:01 م

وليد سليمان يوجه طلبا مثيرا لـ"موسيماني"

11:51 ص

ضربة موجعة للرجاء قبل موقعة الزمالك

03:05 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه