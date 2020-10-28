انتشال جثة شاب من نهر النيل بشبرا الخيمة

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 03:11 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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انتشلت قوات الإنقاذ النهري في شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، جثة شاب في العقد الثاني من العمر طافية على مياه نهر النيل في شبرا الخيمة.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بأنه أثناء تفقد قوة أمنية الحالة الأمنية، تلاحظ وجود جثة طافية على مياه النيل، بالقرب من محطة كهرباء غرب شبرا الخيمة.

انتقل العميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات، وقوة من الإنقاذ النهري، وجرى انتشال الجثة، وتبين أنها لشاب في العقد الثاني من العمر طوله 170 سم ويرتدي بنطلون جينز وتيشيرت ودبلة فضة في أحد أصابع اليد اليسرى، وعثر في ملابسه على بطاقة رقم قومي تحمل أسم "محمد.خ.أ" مقيم بمنطقة روض الفرج بالقاهرة، ولا توجد أي إصابات في جسده، وجرى نقل الجثة للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

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