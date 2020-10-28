ضربة موجعة للرجاء قبل موقعة الزمالك

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 03:05 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تلقى الفريق الاول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي ضربة موجعة قبل المباراة المرتقبة التي تجمعه بنادي الزمالك لحساب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الأحد القادم.


ويواجه جمال السلامي المدير الفني للعملاق المغربي مأزق كبير للغاية خاصةً وأن أنس الزنيتي والبديل محمد بو عميرة تأخر تعافيهم من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.


وكانت مسحة كورونا التي خضع لها كلا الحارسين قد أثبتت إيجابيتها الأمر الذي سيضع الرجاء في مأزق كبير لإن إستمرار معاناتهما سيفرض على العملاق المغربي الإستعانة بالحارس الناشئ أمير الحداوي.

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