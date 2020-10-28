منة شلبي تهنئ جمهورها بمناسبة المولد النبوي الشريف

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 03:09 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements
احتفلت الفنانة منة شلبي، بذكرى ميلاد أعظم الخلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التديونات القصيرة "تويتر".

حيث كتبت "شلبي" قائلة: "‏‏اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم".

في سياق متصل، شاركت منة في بطولة فيلم "النمس والإنس" مع محمد هنيدي،، عمرو عبد الجليل، صابرين، محمد جمعة، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، محمد ثروت، دنيا ماهر، عارفة عبد الرسول، من تأليف كريم سيد بشير وإخراج شريف عرفه، يدور في إطار كوميدي خلال فترة الخمسينيات في القرن الماضي.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منة شلبي محمد هنيدي فيلم النمس والانس المولد النبوي

أخبار تهمك

وليد سليمان يوجه طلبا مثيرا لـ"موسيماني"

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة موجعة للرجاء قبل موقعة الزمالك

منذ 39 دقيقة

موسيماني يفاجئ بادجي قبل لقاء طلائع الجيش

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

موسيماني يعثر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير: مركز التسوية والتحكيم يقضي ببطلان لائحة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

حسين عبد اللطيف يعلن جهازه المعاون بالالومنيوم

منذ حوالي 3 ساعات

صدمة كبرى للزمالك قبل موقعة الرجاء

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

منذ حوالي 4 ساعات

سموحة يقترب من التعاقد مع هدف الزمالك

منذ ساعتين و 43 دقيقة

الأهلي يضحي بنجم الفريق في الميركاتو الصيفي

منذ 43 دقيقة

نجم الزمالك يسخر من قناة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام طلائع الجيش

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل .. بشري سارة لحجزي وحدات سكنية بمشروع"سكن مصر"

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد يكشف تفاصيل طقس الأربعاء

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

محمد جمعة ينضم لأبطال فيلم "النمس والإنس"

انتهاء تصوير فيلم "النمس والإنس" لمحمد هنيدي في هذا الموعد

أسبوع واحد يفصل محمد هنيدى عن الإنتهاء من فيلم "النمس والإنس"

لهذا السبب.. محمد هنيدي إجازة يومين من تصوير "النمس والإنس"

يومًا واحدًا يفصل صابرين عن انتهاء تصوير "النمس والإنس" أمام "هنيدي"

صابرين تنشر دعاء ديني عبر حسابها بـ"إنستجرام"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:19 ص

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

09:31 م

الأهلي يضحي بنجم الفريق في الميركاتو الصيفي

03:01 م

وليد سليمان يوجه طلبا مثيرا لـ"موسيماني"

11:51 ص

ضربة موجعة للرجاء قبل موقعة الزمالك

03:05 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه