منة شلبي تهنئ جمهورها بمناسبة المولد النبوي الشريف

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احتفلت الفنانة منة شلبي، بذكرى ميلاد أعظم الخلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التديونات القصيرة "تويتر".



حيث كتبت "شلبي" قائلة: "‏‏اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم".



في سياق متصل، شاركت منة في بطولة فيلم "النمس والإنس" مع محمد هنيدي،، عمرو عبد الجليل، صابرين، محمد جمعة، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، محمد ثروت، دنيا ماهر، عارفة عبد الرسول، من تأليف كريم سيد بشير وإخراج شريف عرفه، يدور في إطار كوميدي خلال فترة الخمسينيات في القرن الماضي.





