تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.15% في ختام جلسة اليوم

أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر أكتوبر، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.15% خاسراً 3.30 نقطة ليغلق عند مستوى 2187.86 نقطة، وبلغ حجم التداول 159.3 مليون سهم محققة ما قيمته 184.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 3139 صفقة لعدد 31 سهماً.





وهبطت 3 قطاعات بسوق دبي على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.57%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.46%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.09%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.17%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.82%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.01%، ثم قطاعي السلع والبنوك بنسبة 0.79%، 0.47%، على التوالي.