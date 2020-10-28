تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.15% في ختام جلسة اليوم
الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 03:01 م
نيفين سمير
Advertisements
أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر أكتوبر، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.15% خاسراً 3.30 نقطة ليغلق عند مستوى 2187.86 نقطة، وبلغ حجم التداول 159.3 مليون سهم محققة ما قيمته 184.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 3139 صفقة لعدد 31 سهماً.
وهبطت 3 قطاعات بسوق دبي على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.57%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.46%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.09%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.17%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.82%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.01%، ثم قطاعي السلع والبنوك بنسبة 0.79%، 0.47%، على التوالي.
وقفز 13 سهماً بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 14.18%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.44%، فيما تراجع 16 سهماً على رأسها سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 5%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 3.02%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 15.1 مليون ورقة بقيمة 40.5 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 2.55%.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا