السلطات الألمانية تقرر إقامة مباراة شالكه وشتوتجارت بدون جمهور

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 03:01 م
بوابة الفجر
Advertisements
استقرت السلطات الألمانية على إقامة مواجهة شالكه وشتوتجارت بدون جمهور والمقررة بعد غد الجمعة ضمن منافسات البوندسليجا.


وكان نادي شالكه قد أعلن أمس الأول الاثنين أنه سيستضيف 300 مشجع فقط خلال مباراته أمام شتوتجارت، وذلك في ظل المعدلات العالية لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.


لكن النادي تلقى رسالة مساء أمس الثلاثاء من السلطات المحلية تفيد بالتراجع عن السماح بحضور عدد محدود من المشجعين.


ولم يحقق شالكه اي انتصار في البوندسليجا طوال 21 مباراة متتالية، وفي حالة عدم الفوز على شتوتجارت، سيكون بذلك صاحب ثاني أطول سلسلة مباريات بدون فوز في تاريخ الدوري.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام طلائع الجيش

منذ ساعتين و 8 دقيقة

ضربة موجعة للرجاء قبل موقعة الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يكشف تفاصيل طقس الأربعاء

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على موعد انضمام بدر بانون إلى النادي الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

شوبير: مركز التسوية والتحكيم يقضي ببطلان لائحة الزمالك

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة كبرى للزمالك قبل موقعة الرجاء

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يضحي بنجم الفريق في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من نصف ساعة

موسيماني يفاجئ بادجي قبل لقاء طلائع الجيش

منذ ساعة و نصف

سموحة يقترب من التعاقد مع هدف الزمالك

منذ ساعتين و 27 دقيقة

حسين عبد اللطيف يعلن جهازه المعاون بالالومنيوم

منذ ساعتين و 50 دقيقة

نجم الزمالك يسخر من قناة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل .. بشري سارة لحجزي وحدات سكنية بمشروع"سكن مصر"

منذ حوالي 5 ساعات

وليد سليمان يوجه طلبا مثيرا لـ"موسيماني"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يعثر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:19 ص

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

09:31 م

وليد سليمان يوجه طلبا مثيرا لـ"موسيماني"

11:51 ص

الأهلي يضحي بنجم الفريق في الميركاتو الصيفي

03:01 م

موسيماني يفاجئ بادجي قبل لقاء طلائع الجيش

01:59 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه