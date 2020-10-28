السلطات الألمانية تقرر إقامة مباراة شالكه وشتوتجارت بدون جمهور

استقرت السلطات الألمانية على إقامة مواجهة شالكه وشتوتجارت بدون جمهور والمقررة بعد غد الجمعة ضمن منافسات البوندسليجا.









وكان نادي شالكه قد أعلن أمس الأول الاثنين أنه سيستضيف 300 مشجع فقط خلال مباراته أمام شتوتجارت، وذلك في ظل المعدلات العالية لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.









لكن النادي تلقى رسالة مساء أمس الثلاثاء من السلطات المحلية تفيد بالتراجع عن السماح بحضور عدد محدود من المشجعين.









ولم يحقق شالكه اي انتصار في البوندسليجا طوال 21 مباراة متتالية، وفي حالة عدم الفوز على شتوتجارت، سيكون بذلك صاحب ثاني أطول سلسلة مباريات بدون فوز في تاريخ الدوري.