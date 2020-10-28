هالة صدقي تحتفل بذكرى المولد النبوي

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 03:01 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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حرصت الفنانة هالة صدقي، على الاحتفال بذكرى ميلاد أعظم الخلق نبي الاسلام سيدنا "محمد" صلى الله عليه وسلم، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".


حيث كتبت "صدقي" على الصورة قائلة: "المولد النبوي الشريف كل عام وانتم بخير كل عام والبشرية بخير".

في سياق متصل، شاركت هالة صدقي مؤخرا في بطولة مسلسل" ليه لأ " متعدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبو عوف، "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللى قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز.

مسلسل " ليه لأ" يحتوى على 15 حلقة فقط، وكان من المفترض أن يعرض في النصف الثانى من السباق الرمضانى الماضي، لكن عدم انتهاء تصويره حال دون ذلك.

وتجسد أمينة خليل بطلة المسلسل شخصية "عاليا"، وهى شابة من عائلة تقليدية يتحكم الآباء فيها فى زمام أمور الجيل الأصغر، لكنها تقرر فجأة الإمساك بزمام أمور حياتها، حتى وإن وضعها ذلك فى مواجهة عنيفة مع أغلب أفراد العائلة، والمسلسل اجتماعى يتناول قصة جيل يريد التحكم فى زمام أمور حياته وحياة أبنائه، حتى ولو تجاوزت أعمارهم الثلاثين، وجيل فى الثلاثينيات من العمر يحاول استلام الراية وخلق مساحة من الاستقلال وحرية اتخاذ القرار.

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هالة صدقي المولد النبوي الفنانة هالة صدقي آلابا

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