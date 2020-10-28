إعدام 3195 كيلو حلوى مولد مختلفة و70 لتر ألبان وعصائر بالدقهلية

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 03:01 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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شنت إدارة مراقبة الاغذية بمحافظة الدقهلية، حملات انضباطية وتفتيشية مكثفة، على منافذ بيع وتصنيع حلوى المولد النبوي للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك، تم المرور على 243 منشأة غذائية تشمل المحلات ومصانع لتصنيع حلوى المولد وكذلك منافذ للبيع بمدن المحافظة.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وبتكليف من الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، بتكثيف الحملات على أماكن بيع وتصنيع حلوى المولد تزامنا مع احتفالات المولد النبوي الشريف.

وأسفرت الحملة عن إعدام 3195 كيلو حلوى مولد مختلفة و70 لتر ألبان وعصائر لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات.

وحرر 226 محضر جنحه صحية للمدير المسئول لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، وجنح صحية للعمال لعدم حملهم شهادات صحية والتوصية بغلق 86 منشأة لعدم وجود ترخيص ووجود خطر داهم على الصحة العامة، ومخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر على الصحة العامة، كما تم سحب 678 عينه وارسالها للمعمل المشترك بالمنصورة.

وأكد مكى على استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة وتطبيق القانون لردع المخالفين.
إعدام 3195 كيلو حلوى مولد مختلفة و70 لتر ألبان وعصائر بالدقهلية
إعدام 3195 كيلو حلوى مولد مختلفة و70 لتر ألبان وعصائر بالدقهلية
إعدام 3195 كيلو حلوى مولد مختلفة و70 لتر ألبان وعصائر بالدقهلية
إعدام 3195 كيلو حلوى مولد مختلفة و70 لتر ألبان وعصائر بالدقهلية
إعدام 3195 كيلو حلوى مولد مختلفة و70 لتر ألبان وعصائر بالدقهلية
إعدام 3195 كيلو حلوى مولد مختلفة و70 لتر ألبان وعصائر بالدقهلية

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