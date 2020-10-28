باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الرجاء البيضاوي

استقر البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على ملامح التشكيل الذى سيخوض به مباراة الرجاء البيضاوي المغربى، فى إطار منافسة إياب الدور قبل النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا.









ومن المقرر أن تقام مباراة إياب نصف النهائى ببطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم الأحد المقبل الأول من نوفمبر، على استاد القاهرة الدولي.









ويغيب محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول، عن تشكيل القلعة البيضاء لمواجهة الرجاء المغربي، عقب تعرضه للإصابة في مواجهة الإسماعيلي، في الجولة الأخيرة من الدوري العام، حيث خضع للأشعة، وتبين معاناته من جزع في وتر عظمة الصابونة في الركبة، ويحتاج لفترة راحة، على أن يخوض فترة تأهيل بعدها.









ويخضع عبد الله جمعة ظهير أيسر القلعة البيضاء لاختبار طبى على هامش تدريب اليوم استعدادا لمواجهة الرجاء، وتعرض جمعة لإصابة فى العضلة الخلفية فى مباراة الإسماعيلي فى ختام الدورى.









واوضحت الأشعة المقطعية التي خضع لها اللاعب على العضلة الخلفية، والتي أثبتت إصابته بشد خفيف فى العضلة الخلفية علي ان يبدأ عبدالله جمعه برنامج تأهيلي اليوم استعداد لمواجهة الرجاء المغربي.









ومن المرجح أن يكون تشكيل الزمالك للقاء الرجاء البيضاوي المغربي كالآتي:-





في حراسة المرمى: محمد أبوجبل.





وخط الدفاع: محمود علاء، أحمد عيد، محمد عبدالغنى،عبدالله جمعة.





وخط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى، أشرف بن شرقى وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما.





أما عن خط الهجوم: مصطفى محمد.



