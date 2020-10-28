مياه الدقهلية توقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية النيل للعلوم

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 03:00 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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أعلن المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ عن توقيع بروتوكول مع أكاديمية النيل العلوم، والتى تضم معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا، ومعهد النيل العالى للعلوم التجارية، وتكنولوجيا الحاسب، والمعهد الأمريكى للغات والاختبارات؛ للتعاون في مجال التدريب والأبحاث، وكذلك التعاون بين مركز التدريب الإقليمي بالشركة، ومراكز التدريب والاختبارات بالأكاديمية، وذلك في إطار حرص الشركة على المشاركة المجتمعية، وتطوير البحث العلمي، والتكنولوجيا.

وقد وقع البروتوكول ممثلا عن الأكاديمية الأستاذ الدكتور صلاح عبد الغفار منصور، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، وبحضور كلًا من الأستاذ الدكتور محرم فؤاد، أستاذ ورئيس قسم الأشغال العامة بكلية هندسة المنصورة ومستشار الأكاديمية، والدكتور محمد حامد، مدير عام التدريب بالشركة.

تلى ذلك جولة تفقدية للوفد بمركز التدريب الإقليمي، والمعمل المركزي للصرف الصحي، وقد أشادوا بالمجهود المبذول، والإمكانيات الموجودة لدى الشركة، وقدموا الشكر للمهندس خالد نصر؛ على الدعم الكامل للمنظومة التدريب، واهتمامه بتطوير العنصر البشرى بالشركة.

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