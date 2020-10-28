التباين يسيطر علي أداء مؤشرات البورصة بختام أخر جلسات أكتوبر

إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر أكتوبر، علي تباين بأداء المؤشرات ، حيث تراجع المؤشر الرئيسي بالتزامن مع إستقرار سهم التجاري الدولي عند 61 جنيه، وتباين أداء الأسهم الخبرية مع عودة الثقة تدريجيا للأفراد على الرغم من عطلة الخميس الا ان معظم شركات التداول لم تسمح بالشراء بالهامش و هو ما تماسك معه السوق لنهاية الجلسة.









وخسر رأس المال السوقي 517 مليون جنيه، ليغلق عند 605.386 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 10515 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 1990 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 12478 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 4028 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 1870 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2743 نقطة.



