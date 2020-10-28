لأول مرة.. جامعة بني سويف تطلق تطبيق المحفظة الإلكترونية لتسهيل المعاملات المالية والخدمية

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 02:57 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف عن اطلاق تطبيق المحفظة الإلكترونية للطلاب لتسهيل المعاملات المالية وتقديم الخدمات الجامعية وذلك للمرة الأولي من نوعها على مستوى الجامعات المصرية، وبالتعاون مع شركتي فورى وديجتسو، ووحدة تصميم البرمجيات، جاء ذلك خلال ترأسه لمجلس الجامعة رقم (189) المنعقد بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

وأكد الدكتور منصور أن التطبيق الجديد يأتي في إطار خطة الجامعة نحو التحول الرقمي، لتسهيل كافة المعاملات على الطلاب، لافتا أن الطالب يستطيع من خلال التطبيق الاطلاع على نتيجة الامتحانات ودفع المصروفات الدراسية ومصروفات المدن الجامعية وانجاز كافة الخدمات الطلابية، بالإضافة إلى صرف مستحقاته المالية سواء منح التكافل الاجتماعي او المنح الدراسية علاوة على الحصول علي قسائم شراء وخصومات في عدد من المحلات التجارية بالمحافظة.

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