الإمارات تعلن تسجيل 1400 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 02:50 م
الإمارات
الإمارات
وكالات
Advertisements

سجلت السلطات الصحية في الإمارات، اليوم الأربعاء، 1400 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك بعد إجراء 104673 فحصا جديدا.

 

وشهدت الإمارات، ارتفاعًا جديدًا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

 

وكشفت الصحة الإماراتية، أن الإصابات الجديدة من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ إجمالي الحالات المسجلة 129024 حالة.

 

وقالت الصحة الإماراتية، إن 3 وفيات مصابين توفوا بالمرض، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 485 حالة، وتعافى 2189 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يصبح إجمالي حالات الشفاء 124647حالة.

 

 

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الإمارات اصابات كورونا

أخبار تهمك

سموحة يقترب من التعاقد مع هدف الزمالك

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 18 ساعة

ضربة موجعة للرجاء قبل موقعة الزمالك

منذ 19 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد يكشف تفاصيل طقس الأربعاء

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الزمالك يسخر من قناة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يعثر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير: مركز التسوية والتحكيم يقضي ببطلان لائحة الزمالك

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على موعد انضمام بدر بانون إلى النادي الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل .. بشري سارة لحجزي وحدات سكنية بمشروع"سكن مصر"

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يفاجئ بادجي قبل لقاء طلائع الجيش

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام طلائع الجيش

منذ ساعتين

صدمة كبرى للزمالك قبل موقعة الرجاء

منذ أقل من ساعتين

حسين عبد اللطيف يعلن جهازه المعاون بالالومنيوم

منذ ساعتين و 46 دقيقة

الأهلي يضحي بنجم الفريق في الميركاتو الصيفي

منذ ثلث ساعة

وليد سليمان يوجه طلبا مثيرا لـ"موسيماني"

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الإمارات تجري 35 ألف فحص جديد للكشف عن مصابي كورونا

الإمارات تسجل ارتفاع فى حالات الشفاء من فيروس كورونا

الإمارات تسجل 445 إصابة جديدة بكورونا و568 حالة شفاء

ارتفاع كبير بنسب الشفاء بفيروس كورونا في الإمارات

الإمارات تسجل 271 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإمارات تجري 65186 فحصًا جديدًا لفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:19 ص

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

09:31 م

وليد سليمان يوجه طلبا مثيرا لـ"موسيماني"

11:51 ص

موسيماني يفاجئ بادجي قبل لقاء طلائع الجيش

01:59 م

الأهلي يضحي بنجم الفريق في الميركاتو الصيفي

03:01 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه