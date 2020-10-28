الإمارات تعلن تسجيل 1400 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في الإمارات، اليوم الأربعاء، 1400 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك بعد إجراء 104673 فحصا جديدا.

وشهدت الإمارات، ارتفاعًا جديدًا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وكشفت الصحة الإماراتية، أن الإصابات الجديدة من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ إجمالي الحالات المسجلة 129024 حالة.

وقالت الصحة الإماراتية، إن 3 وفيات مصابين توفوا بالمرض، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 485 حالة، وتعافى 2189 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يصبح إجمالي حالات الشفاء 124647حالة.