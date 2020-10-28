إنشاء مجلس علمي بحثي من أبناء جامعة بني سويف الحاصلين علي جوائز الدولة

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 02:50 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف عن تشكيل مجلس علمي من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين علي جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية في مختلف المجالات وذلك بجلسة مجلس الجامعة رقم 189 بتاريخ 28102020 بحضور نواب الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأضاف رئيس الجامعة أن المجلس سيكون تحت إشراف الدكتور علاء عبد الحليم الأستاذ بكلية الطب وأن الهدف من إنشائه هو الاستفادة من تلك الخبرات البحثية الفائقة ورؤيتهم العلمية في وضع الخطط والاستراتيجيات العلمية والبحثية لتطوير الجامعة، وتعد جامعة بني سويف من أوائل الجامعات المصرية التي تشكل هذا المجلس إيمانا منها بأهمية دور العلم والبحث العلمي.

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