جامعة بنى سويف توافق على 24 منحة من أعضاء بمجلس الشيوخ

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 02:47 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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وافق مجلس جامعة بنى سويف، اليوم، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، على قبول 20 منحة دراسية مقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة عضو مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى 4 منح دراسية من الدكتوره حنان سليمان، وأحمد محسن مبارك عضوى مجلس الشيوخ لأبناء الشهداء ومصابى العمليات الحربية، والعاملين وذوى الاحتياجات الخاصة من أوائل الثانوية العامة والدبلومات.

جاء ذلك خلال ترأسه لمجلس الجامعة رقم 189 وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأكد الدكتور منصور أن المنح سيتم توزيعها على الكليات المختلفة بالجامعة طبقا للشروط والضوابط ويشترط التفوق رياضيا أو دراسيا للحصول على المنحة، موجهًا الشكر إلى أعضاء مجلس الشيوخ لدورهم لتقديم الدعم إلى جميع الطلاب بالجامعة.

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