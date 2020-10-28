ميساء مغربي تخضع لتحليل فيروس كورونا بالجونة.. وهذه نتيجته

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 02:45 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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قامت الفنانة ميساء مغربي بإجراء تحليل لفيروس كورونا وذلك بعد حضورها لمهرجان الجونة السينمائي، وجاءت نتيجة التحليل
سلبية.

وغادرت ميساء مغربي مهرجان الجونة وسافرت إلى دبي بعدما حضرت الفعاليات بدعوة من إدارة المهرجان.

وفي سياق آخر، شاركت ميساء مغربي مؤخرًا في الجزء الثاني من مسلسل "واكلينها والعة"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ تغريد العصفوري، ﺗﺄﻟﻴﻒ سمر طاهر، بطولة شريف رمزي، مي سليم، إنجي وجدان، ياسر الطوبجي، خالد عليش، محمد متولي.
ميساء مغربي تخضع لتحليل فيروس كورونا بالجونة.. وهذه نتيجته
ميساء مغربي تخضع لتحليل فيروس كورونا بالجونة.. وهذه نتيجته

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