عاجل.. تأجيل جلسة فتاة المعادي إلى 21 نوفمبر المقبل
الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 02:34 م
داليا عادل - مروة هيكل
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستار وجيه حمزة شقوير تاجيل أولي جلسات محاكمة ثلاثة متهمين في القضية المعروفة اعلاميا بفتاة المعادي ل 21 لشهر نوفمبر لحين حضور المتهمين.
وتعقد العضوية برئاسة المستشار مجدي عبد المجيد والمستشار عبد الوهاب كمال الدين عشماوي
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادي مفاده تلقيه بلاغا من الأهالي بوجود جثة لفتاة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وعثر على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر، وبتفريغ الكاميرات تبين أنه أثناء سير المجني عليها بالشارع قام مجهولون بمحاولة خطف حقيبة يدها بسيارتهم ما أدى إلى سحلها بالشارع وسقوطها على الأرض ما أدى إلى وفاتها، ويقوم رجال المباحث بمناقشة المتهمين وتحرير المحضر اللازم لعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وتعقد العضوية برئاسة المستشار مجدي عبد المجيد والمستشار عبد الوهاب كمال الدين عشماوي
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادي مفاده تلقيه بلاغا من الأهالي بوجود جثة لفتاة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وعثر على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر، وبتفريغ الكاميرات تبين أنه أثناء سير المجني عليها بالشارع قام مجهولون بمحاولة خطف حقيبة يدها بسيارتهم ما أدى إلى سحلها بالشارع وسقوطها على الأرض ما أدى إلى وفاتها، ويقوم رجال المباحث بمناقشة المتهمين وتحرير المحضر اللازم لعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
ودلت التحريات الأولية لرجال مباحث القاهرة في واقعة وفاة فتاة المعادي بعد سحلها بشارع 9 بمنطقة المعادي أن السبب محاولة سرقة.
وأضافت التحريات، أن المتهمين حاولوا سرقة شنطتها بواسطة سيارة وبأسلوب الخطف ولكن المجنى عليها تمسكت بها مما أدى لسقوطها على رأسها ووفاتها، وعثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة فتاة بشارع 9 بمنطقة المعادي.
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