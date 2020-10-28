عاجل.. تأجيل جلسة فتاة المعادي إلى 21 نوفمبر المقبل

ودلت التحريات الأولية لرجال مباحث القاهرة في واقعة وفاة فتاة المعادي بعد سحلها بشارع 9 بمنطقة المعادي أن السبب محاولة سرقة.





وأضافت التحريات، أن المتهمين حاولوا سرقة شنطتها بواسطة سيارة وبأسلوب الخطف ولكن المجنى عليها تمسكت بها مما أدى لسقوطها على رأسها ووفاتها، وعثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة فتاة بشارع 9 بمنطقة المعادي.

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستار وجيه حمزة شقوير تاجيل أولي جلسات محاكمة ثلاثة متهمين في القضية المعروفة اعلاميا بفتاة المعادي ل 21 لشهر نوفمبر لحين حضور المتهمين.وتعقد العضوية برئاسة المستشار مجدي عبد المجيد والمستشار عبد الوهاب كمال الدين عشماويوتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادي مفاده تلقيه بلاغا من الأهالي بوجود جثة لفتاة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وعثر على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر، وبتفريغ الكاميرات تبين أنه أثناء سير المجني عليها بالشارع قام مجهولون بمحاولة خطف حقيبة يدها بسيارتهم ما أدى إلى سحلها بالشارع وسقوطها على الأرض ما أدى إلى وفاتها، ويقوم رجال المباحث بمناقشة المتهمين وتحرير المحضر اللازم لعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.