عاجل.. تأجيل جلسة فتاة المعادي إلى 21 نوفمبر المقبل

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 02:34 م
بوابة الفجر
داليا عادل - مروة هيكل
Advertisements
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستار وجيه حمزة شقوير تاجيل أولي جلسات محاكمة ثلاثة متهمين في القضية المعروفة اعلاميا بفتاة المعادي ل 21 لشهر نوفمبر لحين حضور المتهمين.

وتعقد العضوية برئاسة المستشار مجدي عبد المجيد والمستشار عبد الوهاب كمال الدين عشماوي

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادي مفاده تلقيه بلاغا من الأهالي بوجود جثة لفتاة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وعثر على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر، وبتفريغ الكاميرات تبين أنه أثناء سير المجني عليها بالشارع قام مجهولون بمحاولة خطف حقيبة يدها بسيارتهم ما أدى إلى سحلها بالشارع وسقوطها على الأرض ما أدى إلى وفاتها، ويقوم رجال المباحث بمناقشة المتهمين وتحرير المحضر اللازم لعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ودلت التحريات الأولية لرجال مباحث القاهرة في واقعة وفاة فتاة المعادي بعد سحلها بشارع 9 بمنطقة المعادي أن السبب محاولة سرقة.

وأضافت التحريات، أن المتهمين حاولوا سرقة شنطتها بواسطة سيارة وبأسلوب الخطف ولكن المجنى عليها تمسكت بها مما أدى لسقوطها على رأسها ووفاتها، وعثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة فتاة بشارع 9 بمنطقة المعادي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محاكمه المتهمين فتاة المعادي جلسة فتاة المعادي بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

بيان عاجل من الأرصاد يكشف تفاصيل طقس الأربعاء

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الزمالك يسخر من قناة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يعثر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 5 ساعات

وليد سليمان يوجه طلبا مثيرا لـ"موسيماني"

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة كبرى للزمالك قبل موقعة الرجاء

منذ أقل من ساعتين

شوبير: مركز التسوية والتحكيم يقضي ببطلان لائحة الزمالك

منذ ساعتين و 45 دقيقة

حسين عبد اللطيف يعلن جهازه المعاون بالالومنيوم

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يضحي بنجم الفريق في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام طلائع الجيش

منذ ساعتين و 6 دقيقة

سموحة يقترب من التعاقد مع هدف الزمالك

منذ ساعتين و 24 دقيقة

تعرف على موعد انضمام بدر بانون إلى النادي الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يفاجئ بادجي قبل لقاء طلائع الجيش

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل .. بشري سارة لحجزي وحدات سكنية بمشروع"سكن مصر"

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة موجعة للرجاء قبل موقعة الزمالك

منذ ثلث ساعة

موضوعات متعلقة

الأجهزة الأمنية تكثف جهودها من ضبط 3 متهمين بتهمة سحل وقتل فتاة بالمعادي

حبس متهمين في واقعة سحل فتاة حتي الموت بالمعادي

النيابة تتسلم تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة سحل فتاة بالمعادي (فيديو)

النيابة تستمع إلى أقوال صديقة فتاة المعادي المسحولة

المتهمان بقتل فتاة المعادي يجرون معاينة تصويرية للجريمة

النيابة تنتدب الأدلة الجنائية لمكان واقعة فتاة المعادي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:19 ص

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

09:31 م

وليد سليمان يوجه طلبا مثيرا لـ"موسيماني"

11:51 ص

موسيماني يفاجئ بادجي قبل لقاء طلائع الجيش

01:59 م

الأهلي يضحي بنجم الفريق في الميركاتو الصيفي

03:01 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه