قائد فيردر بريمن يقرر الرحيل عن الفريق

صرح قائد فريق فيردر بريمن الألماني نيكلاس مويساندير إنه يتوقع رحيله عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي.





وقال مويساندير /35 عاما/ في مقابلة لموقع "دايشتوبه" نشرت اليوم الأربعاء :"هو على الأرجح موسمي الأخير هنا"، مضيفا "لكن القرار النهائي لم يتخذ بعد. أود أولا الاستمتاع بهذا الموسم وتحقيق نجاح أفضل من الذي شهده العام الماضي."





وكان فيردر بريمن قد أفلت بصعوبة في الموسم الماضي من الهبوط للدرجة الثانية، وقاد المدير الفني فلوريان كوفيلدت الفريق لبداية جيدة في الموسم الجديد.





وحصد فيردر بريمن ثماني نقاط في الدوري حتى الآن ليحتل المركز السابع.





وبدأ الفنلندي مويساندير مشواره مع فيردر بريمن في عام 2016، ومن المفترض أن يستمر عقده الحالي حتى الصيف المقبل.