مجلس الوزراء الفرنسي يقرر حظر جمعية "بركة سيتي"

قرر مجلس الوزراء الفرنسي، اليوم الأربعاء، حظر جمعية "بركة سيتي"، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وكانت الشرطة الفرنسية، داهمت في وقت سابق مقر جمعية “بركة سيتي” الخيرية، وأوقفت مؤسسها إدريس سي حمدي عقب مداهمة منزله أيضاً.

ووفقًا للجمعية الخيرية التي تتخذ من فرنسا مركزاً لها، أوقفت الشرطة الفرنسية، "سي حمدي" وكبّلت يديه هو وزوجته أمام أطفالهما وطلبت منهم رفع أيديهم عالياً.

وذكرت الجمعية الخيرية، أن “سي حمدي” تعرض لعنف الشرطة الفرنسية رغم عدم مقاومته إياهم.

وبثت حسابات التواصل الاجتماعي لـ “بركة سيتي” لحظات مداهمة الشرطة لمقرها.

وقد أغلقت السلطات الفرنسية، 73 مسجدًا ومدرسة خاصة ومحلا تجاريا منذ مطلع العام الجاري، بذريعة “مكافحة الإسلام المتطرف”.