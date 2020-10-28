تقارير: اتصالات من السلطات المصرية مع الكاف لتأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 02:27 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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كشفت تقارير صحفية مغربية اليوم، عن وجود اتصالات من السلطات المصرية مع الاتحاد الإفريقي "كاف"، بشكل رسمي من تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إجراؤهما يومي 1 و 6 من نوفمبر ممن المقبل تواليا .


وأكد موقع "le360 سبورت المغربي"، أن السلطات المصرية طلبت رسميا من مسؤولي الاتحاد الأفريقي تأجيل ننصف نهائي ونهائي دوري الأبطال لما بعد 19 من شهر نوفمبر المقبل.


وأوضح الموقع، أن طلب التأجيل يأتي بسبب الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب يومي 7 و8 نوفمبر، إضافة إلى أن الفترة تلي الانتخابات المذكورة ترتبط بتواريخ الفيفا ما سيؤدي تأجيل مباريات دوري الأبطال لما بعد 19 من نوفمبر المقبل.


وكان تقرر إجراء المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، في وقت سابق يوم 6 من نوفمبر المقبل في القاهرة، إذ سيواجه الأهلي الفائز من مواجهة الرجاء ومضيفه الزمالك، المقرر لها الأحد المقبل.

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