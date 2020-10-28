



التضامن تصدر قرار هام لأصحاب المعاشات بشأن شهر نوفمبر 2020





مع إقتراب نهاية شهر أكتوبر 2020 تزداد مؤاشرات البحث عن موعد صرف معاش شهر نوفمبر وخاصة بعد تدتول بعض الأخبار عن تغير موعد الصرف ليتزامن مع المولد النبوي الشريف، لذا خرجت وزارة التضامن برد على تلك الأخبار ونفتها واعتبر ماقيل شائعات وأنه سوف يتم الصرف في الموعد الرسمي المتعارف عليه وبالتقسيم المقرر حسب الفئات المحدده حرصا على تقليل التجمعات في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.





موعد صرف معاش شهر نوفمبر

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نفين القباج، باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر نوفمبر ، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد القادم الموافق الأول من شهر نوفمبر من خلال الفروع المحدده من قبل الوزارة والتي يبلغ عددها مايقرب من 93 فرعًا أو من خلال ماكينات ATM “الصراف الألي” المنتشرة على مستوى المحافظات.





الأيام المحددة لصرف المعاشات لشهر نوفمبر 2020

في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والذي ينشط في التجمعات، حفاظا على صحة المواطنين وخاصة كبار السن قررت وزيرة التضامن تحديد أيام الصرف حسب فئات المبالغ المصروفه وهي كا الأتي:-





- يتم صرف المعاش للفئات التي تستحق أقل من 1000 جنية مصري، سوف يتم صرفهم يومي الأحد والأثنين القادمين الموافق 1-و2 نوفمبر 2020.





- أما أصحاب المعاشات الذين يصرف لهم معاش أقل من 2000 جنيه مصري، سوف يكون الصرف يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 3- و4 نوفمبر 2020.



