الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 31 درجة





يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا الخميس الموافق 29 أكتوبر 2020، ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، حيث تسود شبورة مائية صباحا، و طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري وتكون الرياح معتدلة.





كما يتوقع خبراء الأرصاد، شبورة مائية صباحا وطقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد و جنوب سيناء، والرياح معتدلة، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.





ويكون الطقس ليلا مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، مائل للبرودة على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.





وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة.



