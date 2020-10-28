رئيس جامعة الإسكندرية يحذر من موجه ثانية لفيروس كورونا
الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 02:12 م
محمد رجب - دينا حسن
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قال الدكتور هشام جابر، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، خلال مجلس جامعة الإسكندرية المنعقد، اليوم الأربعاء، إن جامعة الإسكندرية كانت سباقة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وذلك من خلال تشكيل لجنة طبية في ١٧ يناير الماضي بهدف التوعية ومراقبة الحالة الصحية داخل المجتمع الجامعي بدقة، فضلًا عن عقد الندوات التوعوية داخل كافة كليات ومعاهد الجامعة بغية زيادة الوعي لكافة منتسبى الجامعة.
وأكد "جابر"، أنه من المتوقع أن تكون هناك موجة ثانية من فيروس كورونا، لافتًا إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام بها داخل كافة كليات ومعاهد الجامعة، للحد من انتشار هذا الفيروس، مؤكدًا أن كل كلية ومعهد أخذت نصيبها من المواد المطهرة، فضلًا عن قيام وحدة المكافحة بكلية الزراعة بتطهير المباني والأدوار وقاعات التدريس بصفة دورية.
وناشد القائم بأعمال رئيس الجامعة، كافة العمداء ووكلاء الكليات بضرورة متابعة وتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل كلياتهم من خلال اللجان المشكّلة في هذا الشأن.
من ناحيته أكد الدكتور وائل نبيل، عميد كلية الطب، إنه تم عمل خريطة للحالات المصابة والمشتبه بها، موضحًا أنه تم متابعة ١٣٠٠ حالة في المنزل منذ بداية حدوث الأزمة إلى الآن ويتم التواصل معهم تليفونيًا بواسطة أطباء متخصصين والتأكد من تحسن حالاتهم وتقديم النصائح الطبية لهم ولذويهم حتى يتعافوا تمامًا من فيروس كورونا، مضيفًا أنه تم تخصيص أماكن لعزل الحالات المصابة بمستشفى طلبة الجامعة والمستشفى التعليمي.
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