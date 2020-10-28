طالب يقتل مدير مركز شباب في كفر شكر

شهدت قرية كفر عزب غنيم التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، جريمة قتل بشعة، حيث قتل طالب، "مدير مركز شباب"، طعنًا بسكين، بسبب تصوير المتهم عددًا من الطالبات أثناء خروجهم من درس خصوصي، تُدرس به زوجة المجني عليه، فحدثت مشاجرة أثناء عتاب المجني عليه للمتهم، جرى خلالها طعنه بسلاح أبيض وسقط قتيلًا في الحال، وإصابة نجله في حالة خطيرة بمستشفى بنها الجامعي.





وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد مقتل "صلاح.ع.ط"، مدير مركز شباب، وإصابة نجله، في مشاجرة مع "محمد.ج.ع"، طالب، ووالدته، بقرية كفر عزب غنيم بكفر شكر، وحدوث حالة هياج داخل القرية.



