طالب يقتل مدير مركز شباب في كفر شكر

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 02:10 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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شهدت قرية كفر عزب غنيم التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، جريمة قتل بشعة، حيث قتل طالب، "مدير مركز شباب"، طعنًا بسكين، بسبب تصوير المتهم عددًا من الطالبات أثناء خروجهم من درس خصوصي، تُدرس به زوجة المجني عليه، فحدثت مشاجرة أثناء عتاب المجني عليه للمتهم، جرى خلالها طعنه بسلاح أبيض وسقط قتيلًا في الحال، وإصابة نجله في حالة خطيرة بمستشفى بنها الجامعي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد مقتل "صلاح.ع.ط"، مدير مركز شباب، وإصابة نجله، في مشاجرة مع "محمد.ج.ع"، طالب، ووالدته، بقرية كفر عزب غنيم بكفر شكر، وحدوث حالة هياج داخل القرية. 

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتبين من التحريات أنه أثناء عتاب المجني عليه للمتهم، بتصويره طالبات يتعاطون درس خصوصي مع زوجته، داخل منزل ملاصق لمنزل المتهم، فحدثت مشاجرة أخرج على إثرها المتهم سكين وطعن المجني عليه عدة طعنات حتى أرداه قتيلًا فى الحال وإصابة نجله، وجرى نقله لمستشفى بنها الجامعي في حالة خطيرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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