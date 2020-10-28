المرصد السوري: تركيا أرسلت مرتزقة جدد إلى أذربيجان

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 02:07 م
مرتزقة
مرتزقة
وكالات
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أرسلت تركيا، عشرات المرتزقة السوريين الجدد للقتال في أذربيجان، حسبما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء.

 

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن تركيا تواجه عقبات في تجنيد المزيد منهم.

 

وبحسب المرصد السوري، وصلت دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى أذربيجان، خلال الأيام القليلة الماضية، قوامها 300 مرتزق، ليصل عددهم الإجمالي حتى الآن إلى 2350 شخص.

 

وأوضح المرصد السوري، أن تركيا لا تزال تواجه صعوبة بالغة في تجنيد المقاتلين والزج بهم في معارك ناغورني كاراباخ، وذلك لرفض شريحة كبيرة منهم القتال إلى جانب القوات الأذربيجانية، بسبب العامل الطائفي، بالإضافة إلى لخسائر البشرية الكبيرة التي لحق بصفوفهم".

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