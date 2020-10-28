أدعية مُستحب قولها في ذكرى المولد النبوي الشريف 1442-2020

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 01:56 م
بوابة الفجر
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أدعية مُستحب قولها في ذكرى المولد النبوي الشريف 1442-2020

أدعية المولد النبوي الشريف | يحتفل المسلمون في جميع بقاع العالم، غدا الخميس الموافق 29 من أكتوبر لعام 2020 ميلاديا، و12 من ربيع الأول لعام 1442 هجريا، بذكرى المولد النبوي الشريف، ويحرص المسلمون على ترديد أدعية النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

أفضل الأدعية التي يُستحب قولها في المولد النبوي الشريف 1442-2020

نستعرض معكم اليوم دعاء مُستحب قوله في المولد النبوي الشريف 1442-2020، حيث يُردد المسلمون دعاء:

"اللهم إنا نسألك بجاه النبي المختار وآله الأخيار أن تكفر عنا الذنوب والأوزار ونجنا من جميع المخاوف والاخطار وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في السر والإجهار واغفر لنا ذنوبنا إنك عزيز غفار بلغ اللهم وأوصل ثواب ما فرئ بتمامه وكماله ومن هذه القراءة الشريفة والمولد النبوي الشريف زيادة في شرف بينا محمد صلى الله عليه وسلم تم في شرف آله وأصحابه وآل بيته الطيبين الطاهرين".

كما يحرص المسلمون على ترديد دعاء "اللهم أعطنا خير هذا اليوم نوره وبركته وهداه، اللهم صل على حبيبك الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا مرافقته في الجنة، وارزقنا أن نشرب من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدًا اللهم اجعله لنا قدوة فى كل عمل، وقدِّرنا يا الله على اتباع سنته"، في المولد النبوي الشريف.

دعاء مُستحب قوله في المولد النبوي الشريف 1442-2020

ومن أفضل الأدعية التي يُستحب قولها في المولد النبوي الشريف 1442-2020 "أنت يا سيدى يا رسول الله، يا صاحب الذكرى، يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ، يا من قدست الوجود كله، ورعيت قضية الإنسان، يا من زكيت سيادة العقل، ونهنهت غريزة القطيع، يا من هيأك تفوقك لتكون فوق الجميع، فعشت واحداً بين الجميع، يا من أعطيت القدوة، وضربت المثل، وعبدت الطريق، يا من كانت الرحمة مهجتك، والعدل شريعتك، والحب فطرتك، والسمو حرفتك، ومشكلات الناس عبادتك".

وهذا الدعاء مستحب قوله في المولد النبوي الشريف، "اللهم بحق هذا اليوم العظيم أدعوك أن تبارك لى في رزقي وعافيتي وعائلتي وعلمي وأن تسعد قلبي وتنير بصيرتي وأن تحفظني وعائلتي وأهلي وأحبتي من كل شر".

أدعية مُستحب قولها في ذكرى المولد النبوي الشريف 1442-2020

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